Лукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками "Минского завода колесных тягачей" (МЗКТ).

Лукашенко напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул он.

Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - заявил он.

Вместе с тем, как сообщает телеграм-канал TUT.by, Лукашенко заявил: "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?... Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все», - добавил президент Беларуси.

Телеграм-канал NEXTA Live пишет, что рабочие МЗКТ перед Лукашенко кричали «Уходи», "Позор", "Лукашенко в автозак".

Также отмечается, что в Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN