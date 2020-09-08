Лукашенко прокомментировал задержание соратницы Тихановской на границе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова пыталась бежать в Украину к сестре и ее "задержали правильно". Его позицию озвучили в эфире российских СМИ, которым Лукашенко дал интервью, пишет ТАСС.

"Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно", - сказал корреспондент.

Напомним, накануне неизвестные в центре Минска посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Вскоре на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

В ночь на 8 сентября трое оппозиционеров ехали в Украину, но Колесникову не пропустили и задержали. По данным СМИ, она порвала свой паспорт, из-за чего ее и не смогли пропустить через границу.