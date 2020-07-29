Лукашенко рассказал, что у него был бессимптомный коронавирус

29 июля 2020 г. 10:57
Источник: UNN
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по заключению врачей, он бессимптомно, "на ногах" перенес коронавирусную болезнь. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное - вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил Лукашенко на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

Он подчеркнул, что 97% населения в Беларуси переносят болезнь бессимптомно.

"Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил президент Беларуси.

Напомним, в апреле ВОЗ призывала власти Беларуси ввести карантин из-за коронавируса. В то же время, как сообщалось, несмотря на все большую вспышку коронавирусной болезни, Лукашенко пренебрегал рекомендациями ВОЗ по противодействию пандемии, называя их "массовым психозом".

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