Лукашенко: "В Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране управляются США, Польшей, Чехией, Украиной и Литвой. По его словам, никакой дестабилизации в стране нет. Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

В частности, он заявил, что протестами управляют американцы через центр под Варшавой.

"Нас попытались пощекотать, как я сейчас понимаю, разными родами учениями у границы Беларуси. У границ, скажем, союзного государства. В будущем это определение нам понадобится. И мне пришлось пол армии Беларуси мобилизовать для того, чтобы этому противостоять", - заявил он.

Он отметил, что Беларусь усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России.

"Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет - американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр - это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - сказал он.