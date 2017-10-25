Ляшко рассказал, как выиграл 570 тысяч гривен

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко выиграл 570 тыс. гривен не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.

"Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на "Шахтер", за который болею, ставил на "Ливерпуль". Выиграл, заплатил налоги. Так я и раньше зарабатывал деньги. Кстати, с Роситой (женой, ред.) я познакомился 20 лет назад в зале игровых автоматов", - сказал Ляшко.

По словам политика, выигрыши были анонимными, он не был обязан их декларировать, однако как добросовестный гражданин он решил не скрывать дополнительный доход.

"Каждый политик и чиновник обязан быть честным. Я живу честно: поставил ставку, выиграл, задекларировал, заплатил налоги, а не увел в "тень". Никто не живет на одну зарплату. Почему мы боремся за повышение зарплат? Чтобы люди смогли на них нормально жить. А сейчас 90% украинцев получают зарплаты в конвертах и не платят налоги", - подытожил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Олег Ляшко выиграл 571 тысячу гривен в лотерею.