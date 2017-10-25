Ляшко заявил о выигрыше в лотерею 571 тыс. гривен

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тыс. гривен.

Об этом он сообщил 24 октября в своей декларации на сайте Национального антикоррупционного бюро.

Ляшко задекларировал три выигрыша в неуказанной лотерее компании УНЛ ("Суперлото", "Кено", "Лото Максима"): 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

На сайте УНЛ регулярно сообщают о крупных выигрышах, за последние два месяца их было немного: 1 сентября в Киеве сорвали 250 тысяч гривен в "Кено", 19 сентября в Киеве сорвали джекпот в "Лото Максима" на 684 тысячи гривен, 28 сентября снова сорвали джекпот в "Лото Максима" на 295 тысяч гривен.

Согласно Налогового кодекса Украины действуют следующие правила налогооблажения выигрышей в лотерею: 18% - отчислений в государственный бюджет Украины; 1,5% - отчисления на поддержку украинской армии.

Напомним, в 2016 году депутат Павел Кишкарь заявил, что выиграл в лотерею 1,2 млн грн. Он пояснял, что у него есть собственная математическая система, которая позволяет выигрывать.