Любомира Гузара похоронили в главном храме УГКЦ

05 июня 2017 г. 16:40
Источник: Левый Берег
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Бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Любомира (Гузара) в воскресенье похоронили в Киеве, в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.

Заупокойная архиерейская литургия с чином погребения транслировалась онлайн.

Во время проповеди на похоронах предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук сравнил Гузара с Перебендей из Кобзаря.

"Он был нашим патриархом. Но, знаете, сегодня есть разные патриархи. Кто-то уподобляется государственному чиновнику, кто-то верноподданному служаке, кто-то олигарху. Дух Святой уподобил нашего Блаженнейшего к странному и причудливого Перебенде, Кобзарю наших дней. И поэтому мы уже чувствуем, что "его песня, его дума не умрет, не погибнет", она уже его пережила, уже стала историей",  - заявил Святослав.

Он считает, что украинцам еще предстоит осмыслить учение Любомира, который заложил "фундамент новой украинской христианской цивилизации". Глава УГКЦ подчеркнул, что сейчас Гузара начинают слушать даже те, кто вчера его не слышал.

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года на 85-м году жизни после тяжелой болезни.

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