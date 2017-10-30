Манафорт сдался ФБР

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сдался федеральным властям.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, в 8:15 по местному времени (14:15 по Киеву) Манафорт вошел в здание ФБР вместе со своим адвокатом, чтобы сдаться властям. Это произошло после того, как источник NYT сообщил, что ему предъявлены обвинения в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы.

Как пишет газета, обвинения также предъявлены бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу. С чем связаны обвинения, не уточняется.

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США, говорится в заявлении ведомства, уточняет The Hill.

Среди других эпизодов обвинения - отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Документ с перечнем соответствующих обвинений опубликован на сайте Минюста США.