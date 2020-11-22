"Марш против фашизма" в Минске: силовики применяли спецсредства и задерживали людей (видео)

В Минске тысячи белорусов вышли на воскресную акцию протеста против захватившего власть в стране Александра Лукашенко. Силовики бросали в толпу светошумовые гранаты, распыляли слезоточивый газ и жестко задерживали демонстрантов, сообщает белорусский портал Tut.by.
В Минск сегодня опять ввели войска и технику, 10 станций закрыли на вход и выход, плохо работает мобильный интернет.
По оценке правозащитников, задержаны уже не менее 90 человек.
Силовики применили против протестантов светошумовые гранаты как минимум в двух районах Минска. Это произошло в микрорайоне Каменная горка на северо-западе белорусской столицы.
На юго-востоке Минска неизвестные в балаклавах разогнали колонну участников марша.
Также спецсредства применили в районе проспекта Правды.
Возле станции метро Спортивная в западной части города вооружённые люди в масках задержали несколько человек, перед этим одного из них поставили на колени, другого ударили дубинкой.
Несмотря на задержания и применение спецсредств, участники протестной акции собрались в центр Минска. На это раз демонстранты немного изменили тактику. Они собираются в своих дворах и выходят на акцию уже группами.
Затем силовики начали разгонять людей возле национальной библиотеки на проспекте Независимости. Туда подъехала спецтехника, включая водомёт.
Напомним, в Беларуси уже более трех месяцев продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко, спровоцированные фальсификацией президентских выборов и милицейским насилием против граждан. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, по меньшей мере, шесть протестующих погибли. Десятки людей пропали без вести.