"Марш против фашизма" в Минске: силовики применяли спецсредства и задерживали людей (видео)

В Минске тысячи белорусов вышли на воскресную акцию протеста против захватившего власть в стране Александра Лукашенко. Силовики бросали в толпу светошумовые гранаты, распыляли слезоточивый газ и жестко задерживали демонстрантов, сообщает белорусский портал Tut.by.

В Минск сегодня опять ввели войска и технику, 10 станций закрыли на вход и выход, плохо работает мобильный интернет.

По оценке правозащитников, задержаны уже не менее 90 человек.

Силовики применили против протестантов светошумовые гранаты как минимум в двух районах Минска. Это произошло в микрорайоне Каменная горка на северо-западе белорусской столицы.

На юго-востоке Минска неизвестные в балаклавах разогнали колонну участников марша.

Также спецсредства применили в районе проспекта Правды.

Возле станции метро Спортивная в западной части города вооружённые люди в масках задержали несколько человек, перед этим одного из них поставили на колени, другого ударили дубинкой.

Несмотря на задержания и применение спецсредств, участники протестной акции собрались в центр Минска. На это раз демонстранты немного изменили тактику. Они собираются в своих дворах и выходят на акцию уже группами.

Затем силовики начали разгонять людей возле национальной библиотеки на проспекте Независимости. Туда подъехала спецтехника, включая водомёт.

Напомним, в Беларуси уже более трех месяцев продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко, спровоцированные фальсификацией президентских выборов и милицейским насилием против граждан. За это время тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, по меньшей мере, шесть протестующих погибли. Десятки людей пропали без вести.