МАУ обвиняет министра инфраструктуры в незаконных преференциях лоу-косту Ryanair

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), крупнейший авиаперевозчик страны, обвиняет министра инфраструктуры Владимира Омеляна в предоставлении незаконных преференций ирландскому лоу-кост перевозчику Ryanair, который намерен осенью начать полеты в Украину.

Такие претензии содержатся в официальном заявлении МАУ в ответ на обвинения министром компании в монополизме.

"Авиакомпания МАУ выступает против лоббизма и создания министром В.Омеляном привилегированных условий для одного субъекта бизнеса, лоукост-перевозчика. Из сообщений СМИ известно, что министр в марте 2017 года тайно подписал меморандум с Ryanair, в котором вопреки закону этой компании предоставляются особые преференции, недоступные для других перевозчиков. МАУ считает эти действия министра незаконными, имеющими признаки коррупции и злоупотребления служебным положением в личных интересах и интересах третьих лиц", - говорится в заявлении.

МАУ отмечает, что не против прихода любой компании в Украину, никогда этому не препятствовала, всегда приветствовала честную и прозрачную рыночную конкуренцию.

"Однако авиакомпания МАУ - против насаждения мифов в обществе ради чьих-либо политических амбиций. Сегодня авиационный рынок Украины - место, где идет жесткая конкурентная борьба, хорошо известно министру", - отмечается в сообщении.

Кроме того, компания заявляет, что на сегодня Украина находится в двадцатке стран с самыми низкими ценами на авиабилеты среди 80 исследованных стран.

"Авиакомпания МАУ заявляет о готовности поддерживать любые амбициозные инициативы регулятора, направленные на развитие авиации страны и утверждения Украины как мощного транзитного государства. Поддерживать не словом, а системной работой. Ожидаем этого и от господина министра", - резюмирует авиаперевозчик.

Ранее В.Омелян заявил, что все спекуляции относительно прихода или неприхода в Украину лоу-кост авиаперевозчика Ryanair - это попытки одного национального авиаперевозчика сохранить монопольное положение на рынке, зарабатывая сверхприбыли на гражданах.

"Кроме того, это наглая попытка отобрать у украинцев мечту стать полноправной частью европейского сообщества. Украинцы имеют право путешествовать в Европу за EUR50, а не за EUR500, и Украина в одном шаге от этого. Министерство инфраструктуры выполнило работы по привлечению Ryanair в Украину на 90%, остальные 10% - за руководством аэропортов", - отмечал министр.

Национальным авиаперевозчиком в Украине является авиакомпания "Международные авиалинии Украины". На данный момент во флоте МАУ - 42 самолета, из которых 25 - Boeing 737 NG.

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.