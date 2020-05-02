Мэра Черкасс вызывают на допрос из-за смягчения карантина в городе

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал фото полученной повестки на допрос в связи с досрочным ослаблением карантинных ограничений в городе. Фото он опубликовал в соцсети Facebook.

"Свежая прилетела... власть новая, методы старые", - написал Бондаренко.

В повестке говорится о том, что ему "необходимо явиться 04 мая 2020 года в 12:00 в кабинет к следователю СУ ГУНП в Черкасской области для участия в допросе... в качестве свидетеля.

Однако через время пост был удален со страницы мэра.

Сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока. Как известно, в Черкассах карантинные мероприятия собирались ослабить с 1 мая. Мэрия города приняла решение ослабить карантинные мероприятия для представителей малого бизнеса.