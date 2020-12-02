Мэра видите? А он есть. Депутаты на сессии приняли изменения к регламенту

Законодательство предусматривает, что в случае избрания нового состава горсовета и нового мэра они лично приносят присягу на первом заседании. Иначе они не могут набрать полномочия, и надо проводить новые выборы.

Если бы протоколы ТИК не были обжалованы в суде, такую ​​сессию пришлось бы провести до конца декабря. Но суды разрешили отложить ее проведение до января.

А теперь юристы горсовета вообще предложили внести в регламент норму, которая позволила бы в случае отсутствия городского головы по уважительным причинам провести сессию без него. Просто выбрать Президиум и председательствующего.

При этом в мэрии уверяют, что изменения никак не связаны с состоянием Кернеса, который якобы уже готов вернуться в Харьков.

Игорь Терехов, 1 вице-мэр

Я говорил позавчера по телефону с Геннадием Адольфовичем, обсуждали проведение сессии городского совета, определенные вопросы рабочие, и в ближайшее время мы ждем возвращения Геннадия Адольфовича в город Харьков.

Если надежды Терехова оправдаются, новая сессия не будет угрожать Кернесу лишением полномочий, и его команда останется у власти. Для этого депутатам предложили внести правки, которые при отсутствии мэра позволяют избрание Президиума и председателя, который и будет проводить сессию.

Но такой механизм, говорит депутат горсовета и юрист Игорь Черняк, возможен только если мэр не зарегистрирован, и при отсутствии - в ожидании выборов фактически. Так по закону работают местные советы. А не когда мэр как бы есть, но по факту его нет. Поэтому сейчас такие правки - ничто иное, как нарушение закона.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Ми зараз придумуэмо кандидатуру якогось головуючего. Ось я перечитал закон, я не знаю, що це за зверь такой, тому що якщо, там, Президія, там, є, то Головуючого немає, ми сами придумали, що хочемо обрати якогось головуючого.

Но действующий секретарь горсовета заверил своих коллег, что порядок проведения сессии определяет регламент, регламент принимают депутаты, а потому все законно.

Александр Новак, секретарь горсовета

Вас хвилює головуючий, й Ви кажете, що в законі ніде про нього немає, в частині 11 рада скликається за пропозицією певної частини депутатів, то саме депутати вирішують, хто відкриває сесію, а потім вибирається головуючий, тому є аналогія, є приклади такі вирішення питань, й ми не в якому разі не міняємо положення в законі, коли зареєстрований міський голова

Подконтрольное большинство у Новака ожидаемо прислушивалось, и за изменения в регламент проголосовало.

Но первая сессия без мэра - это все же нонсенс, говорят независимые юристы. И решение может быть обжаловано в суде.

Роман Чумак, юрист

Міськрада не може й не вправі тлумачити законодавство таким чином, щоб визначати інший порядок, ніж той, що визначений в законі. Тобто якщо в законі навіть не визначено, яким чином міска рада повинна поступити в цій ситуації, то це вже питання до законодавця, який повинен це врегулювати на законодавчому рівні. А не до міськохї ради, яка не може самостійно створювати собі правила роботи.

Правда, пока о подаче иска, говорят оппоненты власти, речь не идет, ведь провести сессию с депутатами нового созыва можно будет быстрее, чем вопрос рассмотрит суд. Поэтому, возможно, будут оспорены полномочия так называемого Председательствующего по факту.