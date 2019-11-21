Мэру Львова Садовому вручили подозрение в злоупотреблении властью (видео)

21 ноября 2019 г. 12:54
Источник: Корреспондент.net
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Мэр Львова Андрей Садовый в четверг, 21 ноября, заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн грн. Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 годов и далее - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры ... За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать", - сказал он в видеообращении.

В то же время, как пишет УП со ссылкой на источники, землю Садовой выдал в области, а парк должен быть в городе. 

"Правоохранители имеют вывод Госаудитслужбы, заключение эксперта, показания свидетелей, которые даже уволились с работы, чтобы не подписывать незаконные решения", - отметил источник.

 

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