Мэры четырех городов хотят отменить через суд "красную зону" карантина

Мэры Ивано-Франковска, Коломыи, Калуша и Тернополя подают иск в суд на Кабинет министров, чтобы отменить постановление о карантинном зонировании регионов. Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал.

"Мы подали сегодня иск вместе с нашими коллегами Калуша и Коломыи на наше правительство, которое нарушило основные конституционные права. Есть решение КСУ, которое показало конкретно, что сегодня закрытие малого и среднего бизнеса является неконституционным и незаконным», - заявил Марцинкив.

Мэр Тернополя добавил, что поддерживает и присоединяется к иску Ивано-Франковска.

Марцинкив озвучил на брифинге 3 сентября несколько аргументов в пользу своей позиции. Почти все связаны, по его мнению, с несправедливыми критериями, по которым делят регионы на «зоны».

Он заявил, что Кабинет министров должен на заседании отменить «красные зоны» для указанных городов и заметил, что, согласно решению КСУ, отдельные ограничения карантина были признаны неконституционными.

«Мы еще будем оспаривать введение карантина. И мы это докажем», - подчеркнул Марцинкив.

