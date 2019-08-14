 

Месть Фельдману? В харьковском облсовете хотят снять с должности председателя постоянной комиссии Стронова

14 августа 2019 г. 16:27
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На сессии Харьковского областного совета, которая состоится в четверг, 15 августа, планируют снять с должности председателя постоянной комиссии по вопросам промышленности, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и строительства Андрея Стронова.

Как известно, Стронов – человек Фельдмана, нардепа, которого связывают с ТЦ «Барабашово» и основателя Фельдман Экопарка.

Инициатором проекта такого решения выступил Владимир Скоробогач – заместитель председателя облсовета, первый заместитель руководителя депутатской группы «Единство и развитие Харьковщины».

«Рейдерские атаки на торговый центр «Барабашово», попытки дискредитации Концерна «АВЭК и Ко», инициатива по переименованию Фельдман Экопарк – звенья одной цепи. Желание отобрать полученную по квоте должность председателя постоянной комиссии – продолжение этой истории, ведь ни для кого не секрет, что я много лет работаю в команде Александра Борисовича Фельдмана и являюсь руководителем Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк, - рассказал депутат Харьковского областного совета Андрей Стронов. – Мы можем предполагать, что за всем этим стоит желание некоторых сил в Харькове устранить потенциальных конкурентов на предстоящих местных выборах. Это довольно грязная игра, и ставки в ней будут постепенно повышаться».

Напомним, что на ближайшей сессии Харьковского областного совета, которая состоится в четверг, 15 августа, будет также рассматриваться вопрос о переименовании регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк, из названия которого планируется убрать фамилию основателя и единственного мецената проекта - Александра Фельдмана.

Юристы считают такое решение несостоятельным с правовой точки зрения, а политические эксперты называют сведением счетов и попыткой оказать давление в преддверии местных выборов.

 

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