Местные выборы-2020: в Харьковский облсовет хотят зайти 11 партий

25 сентября 2020 г. 13:00
Автор: Елена Клименко
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11 партий подали свои списки на участие в выборах в областной совет Харьковской области.

Об этом новостям АТН сообщили в областной ТИК.

Это – блок «Успешный Харьков», блок «Европейская солидарность», партия «ОПЗЖ», партия «Перемога Пальчевского», партия «Слуга народа», партия Анатолия Шария, партия «Наш край», блок Юлии Светличной «Разом», партия «Акцент», «Батьківщина», партія «За майбутнє!»

В течение 5 дней члены ТИК рассмотрят принятые документы и примут решение о регистрации, после чего участников процесса можно будет считать официальными кандидатами.

Напомним, прием документов закончился накануне в полночь.

 

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