Местные выборы в Украине: ЦИК объявила о старте избирательного процесса с 5 сентября

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Соответствующее решение, принятое во исполнение требований Избирательного кодекса Украины, ЦИК приняла на очередном заседании 30 августа, сообщает пресс служба ЦИК.

"При этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года" О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года № 160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", № 161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020" и от 14 августа 2020 года № 176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 № 163 "О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный Календарный план в новой редакции.

Напомним, парламент на заседании 15 июля проголосовал за проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября. 23 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября.

В указанную дату пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно документу, выборы на временно оккупированных территориях Украины будут назначены согласно установленным отдельными законами порядке и сроки при прекращении временной оккупации и агрессии России против Украины.

11 августа ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов.