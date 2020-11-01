ЦИК опубликовал первые результаты выборов в территориальные громады на Харьковщине

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.

Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Так, в четыре сельсовета на Харьковщине большинство голосов избирателей получили партии "Слуга народа" и Блока Светличной "Разом".

В Купянском районе в Ольховатский сельсовет следующего созыва проходят 22 депутата: 13 самовыдвиженцев, 8 представителей партии "Слуга народа" и 1 депутат - от Блока Юлии Светличной "Разом". Председателем сельсовета избран Василий Сорокин от партии "Слуга народа".

В состав Куриловского сельского совета Купянского района избраны также 22 депутата: 14 - от партии "Слуга народа", 3 - от "Батькивщины", 1- от Блока Юлии Светличной "Разом" и 4 депутата-самовыдвиженца. Главой сельсовета избран Николай Сытник от партии "Слуга народа".

В Петропавловский районный сельсовет Купянского района прошли 14 кандидатов от партии "Слуга народа", 6 – от Блока Юлии Светличной "Разом" и 2 депутата-самовыдвиженца. Председателем сельсовета избрана Ольга Козырева от партии «Слуга народа».

Депутатами Циркуновского сельского совета Харьковского района области избраны 19 претендентов: 9 кандидатов от Блока Юлии Светличной "Разом", 6 - от партии "Слуга народа", 2 - от Блока Кернеса «Успешный Харьков» и 2 кандидата-самовыдвиженца. Главой сельсовета станет Николай Сикаленко от партии "Слуга народа".

Данные по остальным районам пока не опубликованы.