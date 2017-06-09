Мэй попросит у королевы разрешения на формирование правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит у королевы Елизаветы II разрешения на формирование правительства.

Об этом заявил пресс-секретарь Мэй, передает агентство Рейтер.

Согласно данным эксит-поллов, победу на внеочередных парламентских выборах в Великобритании одерживают консерваторы, однако они теряют абсолютное большинство.

Предположительно, тори получат в Палате общин 314 мест - на 17 меньше, чем в предыдущем составе парламента. Лейбористы получат 266 мест - на 34 мандата больше, а либеральные демократы - 14 мест.

В связи с этим лидер лебойристов призвал Мэй уйти в отставку.