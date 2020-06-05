Между Грецией и Турцией назревает военный конфликт

05 июня 2020 г. 12:45
Источник: ZN.UA
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Министр национальной обороны Греции заявил, что страна готова перейти к военному противостоянию ради защиты своих суверенных прав, сообщает In.

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, — это, с одной стороны, использовать всё своё дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС", — заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!".

"Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени", — подчеркнул министр

Союзники по НАТО Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также относительно прав на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

 

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