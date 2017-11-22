Международный трибунал приговорил Ратко Младича за геноцид к пожизненному заключению

Вердиктом Судебной палаты Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич приговорен в среду к пожизненному заключению.

Решение оглашено председательствующим судьей Альфонсом Ори.

Судебная палата МТБЮ пришла к заключению, что бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич преднамеренно проводил кампанию террора, убийств, противоправных действий в отношении гражданского населения в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг., сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

В обвинительном заключении Р.Младича содержится пять основных пунктов - преследование, истребление, убийства, депортация и насильственное перемещение, а также преступления против человечества в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 гг.

В дополнительных пяти пунктах заключения содержатся обвинения в убийствах, терроре, незаконных нападениях на гражданских лиц, захвате заложников и нарушении правил ведения войны.

Сам Р.Младич вины не признает. Его адвокаты также настаивают на том, что в ходе процесса, который длился более четырех лет, вина их подзащитного не была доказана, и требуют вынесения оправдательного приговора.

Судебный процесс в отношении Р.Младича начался в мае 2012 года. Слушания завершились 15 декабря 2016 года.

Р.Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах. Затем он был передан в Гаагу.