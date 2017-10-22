Международный туризм ежегодно растет на 5%, несмотря на все проблемы

Международный туризм ежегодно растет на 5%, несмотря на растущие вызовы и риски безопасности путешествий, сообщил журналистам в воскресенье председатель мирового совета по путешествиям и туризму (World Travel and Tourism Council, WTTC) Джеральд Лоулесс.

"Ежегодный рост международного туризма составляет 5%, несмотря на все сложности и проблемы с безопасностью. Люди в соцсетях делятся своими переживаниями, впечатлениями, эмоциями и таким образом развивают туризм даже без нашего участия. В этом году мы видим рост туризма на многих рынках, в том числе Турции, которая восстанавливается после спада 2016 года", - подчеркнул он на пресс-конференции в рамках празднования 25-летия международного туристского холдинга OTI в турецкой Анталье.

Д.Лоулесс напомнил, что вклад туризма в мировой ВВП достигает сегодня 10%. Туризм создает более 290 млн или 10% рабочих мест, давая занятость, в том числе, молодежи и женщинам.

"В 2016 году в мире было совершено более 1,2 млрд турпоездок. Очень быстро растет китайский рынок выездного туризма, в прошлом году путешествовали за рубеж 130 млн китайских туристов. Я живу в Дубае и вижу множество туристов из Китая. Думаю, и Турция, и другие страны смогут воспользоваться этим огромным рынком", - подчеркнул он.

Д.Лоулесс выразил надежду, что в мире будет шире использоваться система электронных виз.

"Мы видим, что если страна переходит на электронные визы, это позволяет привлечь больше иностранных туристов. Кроме того, мы считаем, что визы должны выдаваться не по национальному признаку, а по тому, насколько человек подходит для той страны, куда он едет. Многие последние теракты в Европы совершались не приезжими, а теми, кто родился в европейских странах", - сказал он.