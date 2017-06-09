МИД попросил учесть разницу во времени со странами ЕС в первый день безвиза

В полночь визы отменят не все страны.

МИД попросил украинцев учитывать разницу во времени со странами ЕС при планировании поездок в первый день безвизового режима со странами ЕС.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины на Facebook.

"Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют совершить поездку в страны ЕС, на то, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может быть отличным от украинского", - сообщили в департаменте.

Первыми, с полуночи по киевскому времени, безвизовый режим откроют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

В час ночи по Киеву границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств ЕС позже всего безвизовый режим заработает в Португалии, в два часа ночи по Киеву.

И, наконец, среди государств-членов Шенгенской зоны, находящихся за пределами ЕС, последней отменит визовый режим для украинцев Исландия - в три ночи по киевскому времени. В Рейкьявике в это время будет полночь.

После этого в перечне территорий, открывающих для украинцев безвизовый режим в ночь на 11 июня, останется только Гренландия, являющейся автономией Дании, но не частью ни ЕС, ни Шенгенской зоны, однако отменяющая визы вместе с материковой Данией. В портах Гренландии безвизовый режим заработает с трех часов ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова) по киевскому времени.

Безвизовый режим для Украины в страны ЕС вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.