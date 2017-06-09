МИД попросил учесть разницу во времени со странами ЕС в первый день безвиза

09 июня 2017 г. 20:44
Источник: Левый берег
19 просмотров

В полночь визы отменят не все страны.

МИД попросил украинцев учитывать разницу во времени со странами ЕС при планировании поездок в первый день безвизового режима со странами ЕС.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины на Facebook.

"Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют совершить поездку в страны ЕС, на то, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может быть отличным от украинского", - сообщили в департаменте.

Первыми, с полуночи по киевскому времени, безвизовый режим откроют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

В час ночи по Киеву границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств ЕС позже всего безвизовый режим заработает в Португалии, в два часа ночи по Киеву.

И, наконец, среди государств-членов Шенгенской зоны, находящихся за пределами ЕС, последней отменит визовый режим для украинцев Исландия - в три ночи по киевскому времени. В Рейкьявике в это время будет полночь.

После этого в перечне территорий, открывающих для украинцев безвизовый режим в ночь на 11 июня, останется только Гренландия, являющейся автономией Дании, но не частью ни ЕС, ни Шенгенской зоны, однако отменяющая визы вместе с материковой Данией. В портах Гренландии безвизовый режим заработает с трех часов ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова) по киевскому времени.

Безвизовый режим для Украины в страны ЕС вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.