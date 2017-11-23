МИД потребовал от России прекратить преследование крымских татар

23 ноября 2017 г. 15:28
Источник: Левый берег
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Министерство иностранных дел осудило обыски и задержания крымских татар, которые прошли на оккупированном полуострове в четверг, и призвало Россию прекратить преследование коренного народа Крыма.

"Опять обыски, задержания в оккупированном Крыму. Месть РФ за резолюцию Третьего комитета Генассамблеи ООН по Крыму? Требуем прекратить уничтожение коренного народа Крыма", - заявила в твиттере спикер МИДа Марьяна Беца.

Она также выразила соболезнования в связи со смертью ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки, здоровье которой не выдержало попытки задержания в Крыму.

"Наши искренние соболезнования ... Нет слов. Но от правосудия оккупантам не спрятаться. За все преступления ответственность наступит", - отметила Беца.

Напомним, что 23 ноября в Крыму задержали нескольких активистов крымскотатрского национального движения, которые хотели помочь Веджие Кашке вернуть деньги, украденные у нее гражданином Турции. Тот пожаловался в оккупационную полиции, и крымских татар задержали за вымогательство.

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