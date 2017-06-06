МИД прокоментировал приговор в РФ директору Библиотеки украинской литературы

06 июня 2017 г. 20:52
Источник: Интерфакс-Украина
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В Министерстве иностранных дел Украины считают, что завершившийся в России признанием виновной и назначением наказания судебный процесс над директором Библиотеки украинской литературы в Москве Натальей Шариной является свидетельством антиукраинской паранойи российского режима.

"Завершение в России судебного фарса над директором российского государственного учреждения Библиотека украинской литературы в Москве Натальей Шариной и осуждение ее к четырем годам лишения свободы (условно) является очередным свидетельством антиукраинской паранойи российского режима, жертвами которого становятся сегодня и украинские, и российские граждане", - говорится в комментарии МИД, распространенном во вторник.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что библиотека функционировала в условиях обысков помещений, изъятия книг и оборудования, шантажа и запугивания коллектива со стороны российских правоохранительных органов, арестов и дискредитации руководства.

"В течение многих лет российские власти демонстрируют весь арсенал борьбы со всем, что связано с Украиной, с ее языком и культурой", - добавили в МИД.

В министерстве также выказали слова уважения и благодарности Н.Шариной и коллективу библиотеки, которые "в чрезвычайно сложных условиях своей преданностью делу и высоким профессионализмом обеспечивали достойную работу учреждения".

Как сообщалось, 6 июня Мещанский суд Москвы признал виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно директору Библиотеки украинской литературы в Москве Н.Шариной, якобы обвиняемой в экстремизме и растрате средств учреждения.

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