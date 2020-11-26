МИД Украины отреагировал на ноту протеста Беларуси из-за акций возле диппредставительств

Вызов посла Украины Игоря Кизима в МИД Беларуси и вручение ему ноты протеста в связи с акциями возле белорусских диппредставительств в Украине – "чрезмерно эмоциональная и безосновательная реакция". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД в четверг, 26 ноября.

"МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста МИД Беларуси. Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты напомнили, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеют фундаментальное значение, поэтому никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Кроме того, правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников.

В этом контексте в МИДе акцентировали, что Украина четко соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

"Ожидаем, что белорусская сторона также с надлежащей ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета на подобие безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", – заметили в МИДе.

В ведомстве также напомнили, что в период Революции достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами украинского посольства в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу.

Напомним, 26 ноября в МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима в связи с "непрекращающейся серией антибелорусских акций".

Как известно, после начала протестов в Беларуси 9 августа под посольством страны в Киеве устраивали акции в поддержку несогласных с результатами выборов белорусов.

Также 17 августа Украина впервые отозвала посла из Беларуси. А 28 августа стало известно, что Украина приостановила все контакты с Беларусью.