Михаил Добкин создал собственную партию

Бывший член "Оппозиционного блока", народный депутат Михаил Добкин объявил о создании собственной политической партии "Христиансие социалисты".

Об этом он сообщил в эфире канала Newsone.

Партия была зарегистрирована 15 февраля.

“Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми”, - сказал Михаил Добкин.

Напомним, ранее Добкин сообщил, что принял решение переехать в Киев.