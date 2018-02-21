Михаил Добкин создал собственную партию

21 февраля 2018 г. 12:02
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Бывший член "Оппозиционного блока", народный депутат Михаил Добкин объявил о создании собственной политической партии "Христиансие социалисты".

Об этом он сообщил в эфире канала Newsone.

Партия была зарегистрирована 15 февраля.

 “Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми”, - сказал Михаил Добкин.

Напомним, ранее Добкин сообщил, что принял решение переехать в Киев.

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