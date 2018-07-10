Генпрокуратура завершила расследование в отношении Михаила Добкина

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч, 5 ст. 27 ч, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч, 2 ст. 28 ч, 2 ст. 364 УК Украины, его бывшего заместителя - директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры - главного архитектора города Харькова - ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета - ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Бывший Харьковский городской голова Михаил Добкин, его заместитель - директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, начальник управления градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Харькова, начальник управления земельных отношений Харьковского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории Харькова ", - написала пресс-секретарь со ссылкой на материалы досудебного расследования.

Как установило следствие, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве должностных лиц Харьковского горсовета завладели земельными участками на территории Харькова общей площадью более 74 га.

В результате незаконных действий указанных лиц территориальной общине города был нанесен ущерб на общую сумму более 230 млн грн (что более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан).

Сейчас стороне защиты для ознакомления предоставлены материалы досудебного расследования.

Затем обвинительный акт в отношении Добкина и других должностных лиц Харьковского горсовета, представителей кооператива и потребительского общества направят в суд.