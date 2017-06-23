Миллионеры, на службе у народа. Рейтинг богачей из РГА

Самым состоятельным главой райадминистрации Харькова, по оценке аналитиков Харьковского антикоррупционного центра, является протеже Геннадия Кернеса - Максим Мусеев, возглавляющий Холодногорский район. В 2016 году он задекларировал наличными 60. 000 евро, 33.000 долларов и 55. 000 гривен. Еще 75 тысяч долларов он одолжил. В банках чиновник хранит в десять раз меньше средств. Кроме того, молодой управленец, судя по декларации является владельцем автомобиля Lexus 2006 года выпуска, раритетного ГАЗ 21, 1967 выпуска, водного мотоцикла, различных долей 3 нежилых зданий в Харькове, 2 земельных участков в элитном пригороде и садового домика площадью 120 квадратных метров. Также на него записаны 4 квартиры в Харькове и Киеве, что является только частью семейного имущества.

Евгений Лисичкин, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Фактично, Максим Мусєєв працював у бізнесі менше року, якщо дивиться його біографію. Але при цьому разом з матір’ю володіє 9 квартирами, більше 500 метрів квадратних, доречі дві квартирі в "Садовій горки," це один з найелітніших будинків взагалі в місті Харкові.

Несмотря на то, что часть имущества Максим Мусеев приобрел уже работая в коммунальной сфере и в местном самоуправлении, а антикоррупционеры связывают его имя с целым рядом фирм, через которые получают сомнительные тендерные заказы, сам он свое благосостояние объясняет исключительно получением наследства.

Максим Мусеев, председатель Холодногорской РГА

Возможно, вы имеете в виду то имущество, которое мне досталось от бабушки с дедушкой и погибшего отца, то в этом плане у меня есть какое-то имущество, но я не считаю. что я больше зарабатываю.

Впрочем, говорят антикоррупционеры, получение наследства или подарков - самая распространенная легенда декларантов, по поводу того, как растет их благосостояние. Так, не намного беднее Мусеева оказался глава Слободского района Вячеслав Ильенко, который вместе с женой Надеждой в 2016 году задекларировал наличными 185 тыс.долларов и 2 миллиона 300 тысяч гривен, два дома в Чугуеве и Харькове. Третье место условного рейтинга занял глава Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, который вместе с женой Валерией имеют в собственности 7 земельных участков в элитном поселке Графское, Волчанского района, две квартиры в Харькове, Mercedes-Benz 2013 года выпуска, 40 тысяч долларов, 30.000 евро и 140 тысяч гривен "наличкой" и подарок от отца, 1 миллион 200 тысяч гривен.

Владимир Рысенко, ГО "Харьковский антикоррупционный центр"

Постоянно получает подарки от отца, хотя сам находится в зрелом возрасте, Дзержинской, Шевченковской райадминистрации Котковский. Он регулярно подает о внесении изменений в имущественное состояние и декларирует подарки от отца. Отец при этом не зарегистрирован ФОПом, не зарегистрирован владельцем каких-то предприятий, откуда отец его берет деньги неизвестно - наверно нашел в тумбочке.

Владимир Котковский, председатель РГА

Это касается лично меня и лично моего папы, хорошо?

Четвертое место заняла глава Администрации Новобаварского района Харьковского горсовета Татьяна Цыбульник, которая всю жизнь проработала чиновницей, но при этом в июле 2013 года приобрела Lexus того же года выпуска, а ее муж - Toyotу и тоже 2013 года выпуска. Вместе обе машины стоят около миллиона гривен. Также в их собственности два дома в Харькове, нежилые помещения и земельный участок, а также наличными 20 тысяч долларов, 10000 евро и 100 000 гривен. Кроме того, она задекларировала более 900 тысяч дохода от занятия предпринимательской деятельностью ее мужа Юрия Цыбульник, который зарегистрирован, как ФЛП, специализирующийся на предоставлении в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества именно в том районе, который возглавляет Татьяна Цыбульник. Замкнул пятерку, глава администрации Московского района Олег Товкун, который задекларировал жилой дом, две иномарки - Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Outlander, 35 тысяч долларов и 202 тысяч долларов наличкой и на банковских счетах соответственно.

Анализ деклараций был проведен "Харьковским антикоррупционным центром" в рамках проекта "Е_видповидальнисть" при поддержке Института освещения войны и мира (IWPR Ukraine) и МИД королевства Нидерландов.