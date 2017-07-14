Минфин рассказал о планах на таможенную реформу

Министерство финансов планирует вынести на утверждение Кабинета Министров проект плана реформы таможни в конце июля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В конце марта была одобрена концепция реформирования Государственной фискальной службы, в частности таможенного направления.

Концепция была подготовлена Минфином с учетом рекомендаций МВФ, таможенных стандартов ЕС и рекомендаций таможенно-пограничной службы США.

Для имплементации концепции Министерство финансов разработало проект плана действий по реформированию таможни, предусматривающий 19 направлений, в которых будут внедряться изменения.

"Поэтому финальный документ содержит сводные предложения всех заинтересованных сторон, что позволило найти баланс интересов государства и бизнеса", - заявляют в Минфине.

Ожидается, что в конце июля проект плана действий по реформированию таможни будет вынесен на рассмотрение правительства.

Напомним, в мае сотрудники внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений на сортировочной станции компании Новая почта, куда поступают посылки с международных направлений.