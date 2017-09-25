Мининфраструктуры прокомментировало угрозу запрета Европой полетов в Украину

Министерство инфраструктуры считает необоснованной позицию Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) на введение ограничений на авиасообщение в восточной части Украины.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают Українські новини.

"На этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны о том, что мы считаем этот бюллетень не соответствующим действительности", - заявил он.

Омелян отметил, что угроза ограничения авиапространства является существенной, поскольку, несмотря на то, что бюллетень будет носить рекомендательный характер, многие авиакомпании будут выполнять его рекомендации.

Напомним, что Харьковский городской совет обратился с просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману не допустить введение EASA ограничений на авиационное движение в восточной части Украины. В частности, это аэропорты Харьков, Днепропетровск и Запорожье.

Отметим, что в феврале 2016 года EASA подтвердило готовность Украэроруха гарантировать надлежащий уровень безопасности воздушного движения по 2 маршрутам над Черным морем.

В апреле 2014 года Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) запретила авиаполеты в аэропорты Симферополя и Севастополя.

В июле 2014 Евроконтроль запретил полеты над восточной Украиной.