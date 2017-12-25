Министр финансов США получил на Рождество коробку конского навоза

25 декабря 2017 г. 16:32
Источник: Новое Время
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Накануне Рождества министру финансов США Стивену Мнучину неизвестные подбросили подарочную коробку, в ходе проверки которой был обнаружен конский перегной.

Об этом сообщило  NBC4.

Чтобы проверить подозрительный подарок вызвали взрыво-техническую службу. Также в коробке находилась открытка адресована Мнучину и Трампу.

По словам издания, открытка не содержала никаких угроз, но в ней были негативные комментарии относительно налоговой реформы Трампа.

Напомним, 20 декабря конгресс США поддержал налоговую реформу Дональда Трампа и передал документ на подписание президенту. Реформа предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль с 35 до 21 процента. Снижение налога для предпринимателей является бессрочным.

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