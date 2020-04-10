Министр обороны отменил приказ о реформе ВСУ - СМИ

10 апреля 2020 г. 10:33
Источник: Корреспондент.net
231 просмотр

Глава Минобороны Андрей Таран отменил приказ своего предшественника Степана Полторака о трансформации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, Таран подписал приказ №106, которым приказ Полторака №141 признал "реализованным", и, соответственно, потерявшим действие, 31 марта.

По информации ZN.UA, такая формулировка вызвала недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и была воспринята неоднозначно в самом Минобороны.

Строки и основные задачи приказа №141 уже действительно не актуальны. 

Но, по оценкам участников профильной рабочей группы в Комитете реформ Минобороны и ВСУ, для полной реализации указов президента от 27 марта (о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генштаба – ред.) необходимо внести изменения в более чем 15 законов, а также принять около 20 актов Кабмина, которые все еще находятся в разработке.

Как отмечается, Таран свою позицию по ключевым вопросам реформирования сил обороны не представил ни общественности, ни иностранным советникам, ни ключевым международным партнерам.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.