Минобороны об идее Турчинова завершить АТО: будем выполнять все, что предусмотрено законом

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости завершения антитеррористической операции на востоке Украины и перехода к новому формату защиты Украины от гибридной войны, которую ведет РФ, заявила, что ВСУ будут выполнять все, что предусмотрено законодательством Украины.

«Мы руководствуемся законодательством Украины и все, что предусмотрено законодательством Украины Вооруженные силы Украины будут выполнять», - заявила она.

Как известно, сегодня ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины», - сказал он.

«В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», - заявил Турчинов.