Минобороны объявило демобилизацию военнослужащих срочной службы

22 сентября 2017 г. 15:28
Источник: Левый берег

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Документ подписан в соответствии с Указом президента от 24 февраля 2017 года № 44/2017 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году»", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, будут уволены военнослужащие, которые отслужили установленные сроки:

- военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр, будут уволены в октябре-ноябре 2017;

- другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

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