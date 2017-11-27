Минобороны усилило охрану складов боеприпасов

27 ноября 2017 г. 12:58
Источник: Новое Время
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Минобороны решило усилить охрану и оборону арсеналов, баз и складов боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на объектах восстанавливают и устанавливают новые технические средства охраны, пожарную сигнализацию, ремонтируют и строят защищенные помещения для хранения оружия и боеприпасов, а также улучшают систему видеонаблюдения и оповещения.

Кроме того, руководство Минобороны решило ввести новый порядок охраны и противодействия проникновения на объекты ВСУ. Боеприпасы переукладывают в новую тару.

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