Минобороны усилило охрану складов боеприпасов

Минобороны решило усилить охрану и оборону арсеналов, баз и складов боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на объектах восстанавливают и устанавливают новые технические средства охраны, пожарную сигнализацию, ремонтируют и строят защищенные помещения для хранения оружия и боеприпасов, а также улучшают систему видеонаблюдения и оповещения.

Кроме того, руководство Минобороны решило ввести новый порядок охраны и противодействия проникновения на объекты ВСУ. Боеприпасы переукладывают в новую тару.