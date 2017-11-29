Минобороны: В Луганске ФСБ задерживает сторонников Плотницкого

29 ноября 2017 г. 15:03
Источник: Новое Время
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ФСБ России в оккупированном Луганске задерживает сторонников бывшего главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга в Киеве.

По его словам, в Луганске сотрудники ФСБ РФ совместно с представителями так называемой "МГБ ДНР" арестовывают лиц под предлогом розыска и уничтожения так называемых членов "украинской диверсионно-разведывательной группы".

"Такие аресты осуществляются в том числе среди представителей "правоохранительных органов ЛНР" и главарей так называемого 2-го "армейского корпуса", - заявил он.

Кроме того, по словам Лысенко, чтобы оправдать свои действия российские спецслужбы распространяют сообщения о минировании административных зданий.

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