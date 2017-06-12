Минсоцполитики зарегистрировало около 1,59 млн вынужденных переселенцев

На выплату соцпомощи было израсходовано более 1 млрд гривень.

По состоянию на 12 июня 2017 года Министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1 млн 593 тысячи 466 вынужденных переселенцев из оккупированных территорий Донбасса и Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что по состоянию на 12 июня на выплату социальной помощи переселенцам израсходовано 1 млрд 220 млн 144 тысячи гривень.

Ранее сообщалось, что в Украине две трети внутренних переселенцев из ОРДЛО и зоны АТО на Востоке Украины сталкиваются с финансовыми трудностями, многим из них не хватает денег на пропитание.

По данным Международной организации по миграции, около четверти пересленцев больше не намерены возвращаться на прежнее место жительства.