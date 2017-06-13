Минздрав запросил сыворотку от ботулизма за рубежом

Министерство здравоохранения обратилось к посольствам и ряду международных организаций с просьбой поставить в Украину сыворотку от ботулизма в качестве гуманитарной помощи.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Минздраве.

Министерство пока не получило ответ на эту просьбу.

Кроме того, ведомство разработало механизмы, позволяющие закупать сыворотку от ботулизма через международные организации, которые проводят закупки лекарств за средства госбюджета. Соответствующие изменения в нормативную базу могут быть приняты правительством в ближайшее время.

"Мы работаем над тем, чтобы максимально ускорить процедуру получения этой сыворотки и обратились за гуманитарной помощью", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, трое людей скончались от ботулизма в Украине в последние недели после употребления вяленой рыбы. Еще более десяти человек были госпитализированы.

В Минздраве утверждают, что неоднократно обращались к производителям сывороток от ботулизма с просьбой инициировать государственную регистрацию их препаратов в Украине. Без этого сыворотку продавать нельзя.

Единственный выход - закупки через международные организации, однако они станут возможными после внесения изменений в закон о госбюджете 2017 года.

Ранее в Украине была зарегистрирована сыворотка от ботулизма производства компании "Микроген" (РФ), производство которой находится в Уфе (Республика Башкортостан, РФ).