Мир в Украину можно вернуть именно политико-дипломатическим путем, - Тимошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко 14 октября побывала на Донбассе, чтобы пообщаться с людьми и увидеть, что происходит сегодня на линии соприкосновения.

Жизнь под обстрелами, разрушенные здания и инфраструктура, разочарование во власти и, несмотря ни на что, надежда на скорый мир – основные темы, которые поднимались в разговоре с местными жителями.

Также людей волнует развитие региона после деоккупации, процедура выплаты пенсий и проблема расселения для тех, кто захочет поехать восстанавливать регион.

Лидер «Батькивщины» заверила, что она готова откорректировать бюджет на 2019 год с учетом финансирования территорий, которые находятся на линии соприкосновения. Также будут внедрены спецкоэффициенты при предоставлении субвенций для этих территорий на образование, здравоохранение и усиление соцзащиты людей, которые там живут.

«Надо строить переговорный процесс на базе Будапештского соглашения. Именно политико-дипломатическим путем можно вернуть мир в Украину. Пора иначе разговаривать с цивилизованным миром», – убеждена политик.

Также она поздравила всех с праздниками.

«Это наша Покрова Украины! Склоняем головы с благодарностью перед всеми теми, кто отдал свою жизнь за Украину. Помним, не забудем... Мир обязательно вернется в Украину, а государство будет заботиться о воинах, их семьях и всех украинцах. Донбасс будет украинским, а границы Украины – восстановлены. Украина победит!» - отметила Тимошенко.