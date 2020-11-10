Мирное соглашение по Нагорному Карабаху между Арменией, Азербайджаном и РФ: в Ереване вспыхнули масштабные протесты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Об этом он написал в Facebook.

Соглашение вступило в силу с 01:00 10 ноября.

"Текст заявления очень болезненный лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, которые наилучшим образом владеют ситуацией", - сообщил Пашинян.

Он отметил, что подписал заявление, "основываясь также на уверенности, что в сложившейся ситуации - это лучшая возможна развязка".

"Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным. Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождение. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого ", - подчеркнул Пашинян.

Однако в Ереване после сообщения о достижении мирного соглашения между Азербайджаном, Арменией и РФ по Нагорному Карабаху начались масштабные протесты.

Люди ворвались в здание парламента и требовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном .

Спикера парламента Арарата Мирзояна избили, заставляя сказать, где Пашинян. Известно, что Мирзоян был госпитализирован.

Всего в здании парламента на фоне заявления Армении о выводе своих войск из Карабаха пришли тысячи людей.

Недовольные митингующие фактически устроили погром в парламентском зале заседаний. Также группа людей двинулась к резиденции Пашиняна.

Сам армянский премьер написал в Facebook, что за пределы страны не выезжал и будет выполнять свою работу.