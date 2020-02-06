Под Верховной Радой аграрии протестуют против введения рынка земли

Под стенами Верховной Рады проходит митинг аграриев, которые хотят не допустить принятие закона о рынке земли, за который сегодня могут проголосовать депутаты и тем самым снять мораторий на продажу земли.

Если изначально протестующие требовали отложить закон и провести референдум, а также принять нормы, по которым право выкупа паев будут иметь государство и местные органы самоуправления, то сегодня они призывают депутатов продлить мораторий.

Известно, что во втором чтении, 9 февраля, в законопроект были внесены правки, согласно которым у иностранцев будет право покупать украинские земли только после референдума. Также было изменено ограничение по продаже земли в одни руки. Его по сравнению с первым вариантом законопроекта уменьшили в 20 раз - с 200 тысяч до 10 тысяч га.

По словам председателя Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна, на первом этапе будет сразу открыт рынок земли для юридических и физических лиц, и в этом есть угроза.

"Все наши соседи из стран Восточной Европы нас предупреждают: нельзя одновременно открывать рынок земли для физических и юридических лиц. Надо идти поэтапно, постепенно. Надо идти шаг за шагом - открываем рынок, начинаем с физическими лицами, поработали несколько лет, все у нас в порядке, нет у нас антирейдерства, заработал суд, потихоньку переходим к юридическим лицам", - сказал он.

Андрей Дыкун также отметил, что последние месяцы правительство просит фермеров не волноваться и обещает финансировать аграриев под рынок земли, но реального инструмента никто не видит.