Митинг ветеранов-силовиков. Пенсионеры МВД хотят получать больше

Под стенами облгосадминистрации сегодня многолюдно. Несколько сотен пенсионеров - силовиков вышли на площадь Свободы, чтобы поддержать всеукраинскую акцию, в рамках которой пенсионеры МВД требуют пересчета своих пенсий. В противном случае обещают перекрывать и блокировать дороги по всей стране. Только в Харькове обращение к Президенту и Верховной Раде, с просьбой как можно скорее решить этот вопрос, собрало более полутора тысяч подписей. Одна из которых принадлежит полковнику запаса Владимиру Охрименко. Мужчина прослужил в вооруженных силах более 30 лет, был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АС. После чего потерял здоровье и получил вторую группу инвалидности

Владимир Охрименко, полковник запаса

Происходит большая инфляция, девольвация гривны. Наша пенсия превращается в ноль. И дальше существовать невозможно. Если Кабмин, Верховная рада не поймут что же они натворили, что же они делают.

Сергей Кравченко, ликвидатор аварии на ЧАС

Мы сейчас хотим пожить. Ни в светлом будущем, ни в Европе, ни в России, ни где-нибудь….здесь на Украине. Нормально по-человечески пожить, пока еще мы живы. Вот это и весь мой вопарос ко всему обществу и нашему правительству.

По словам пикетчиков, за свои пенсии они борются уже боколо 10-ти лет, потому как последний перерасчет, по постановлению Кабинета Министров, был еще в 2008 году. А еще, жалуются силовики, особенно возмущает тот факт, что с первого января текущего года ветеранов МВД лишили права ездить бесплатно в общественном электротранспорте, Все свои замечания собравшиеся изложили на бумаге. Это обращение делегация из пяти человек отнесла в госадминистрацию.

Анатолій Босенко, член организации ветеранов Украини

Наша власть, мы предупреждали, что будет митинг .Мы официально подали заявку. Мы подали предварительные документы. А теперь, вот которые проголосовали все, с подписями со всеми – мы передали в областную державну администрацию и передали Чернову Сергею Ивановичу., председателю обл. совета

В адмистрации говорят, что комментировать эту ситуацию они не могут, потому что акция общегосударственная, и обращаются возмущенные люди не в местную администрацию а к Президенту и Верховной Раде. Поэтому теперь ветераны-силовики по всей стране ждут от власти официального ответа.

