Мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19: Зеленский дал поручение Кабмину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров мобилизоваться для предотвращения второй волны коронавируса. Среди прочего, в правительстве должны провести комплексную оценку готовности больниц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства поручил усилить контроль за соблюдением карантина.

"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в аннексированный Крым.

Кроме этого, на брифинге 8 августа министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что попросит об усилении контроля за карантином.

"Каждый день у нас увеличивается количество людей, которые госпитализируются. Поэтому мы не можем себе позволить относиться легкомысленно (к коронавирусу, - ред.). Поэтому я, как министр здравоохранения, буду обращаться касательно усиления контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине четвертый день подряд фиксируют суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19: за последние сутки в стране подтвердили 1489 новых случаев.