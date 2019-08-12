Молодые ученые Харьковщины получили гранты Президента Украины.

Об этом говорится в Распоряжении Главы государства №242/2019-рп, сообщает пресс-служба ХОГА.

Так, для поддержки научных исследований на 2019 год гранты Президента Украины назначены:

- Разет БАСНУКАЕВОЙ — 1990 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина Национальной академии наук Украины - для проведения исследования «Синтез новейших графеновых наноструктур для армирования композитных материалов с целью повышения их эксплуатационных характеристик»;

- Александру ОРОБЧЕНКО— 1983 года рождения, доктору ветеринарных наук, заведующему лабораторией Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» Национальной академии аграрных наук - для проведения исследования «Токсико-биохимическая оценка наночастиц металлов — потенциальных компонентов биопрепаратов и кормовых добавок для животных»;

- Елене РОГУЛЬСКОЙ— 1989 года рождения, кандидату биологических наук, и.о. старшего научного сотрудника Института проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины - для проведения исследования «Разработка и криоконсервирование трехмерных модельных объектов для скрининга лекарственных препаратов»;

- Татьяне РОХМАНОВОЙ— 1990 года рождения, кандидату физико-математических наук, научному сотруднику Института радиофизики и электроники имени Усикова Национальной академии наук Украины - для проведения исследования «Терагерцевая джозефсоновская плазмоника, контролируемая статическим магнитным полем»;

- Валерии ТРУСОВОЙ— 1984 года рождения, доктору физико-математических наук, профессору кафедры Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина - для проведения исследования «Разработка комбинированных нанопереносчиков лекарственных (противоопухолевых) препаратов на основе липосом и белковых гидрогелей»;

- Сергею ЧЕРНОБАЮ — 1989 года рождения, кандидату сельскохозяйственных наук, заведующему лабораторией Института растениеводства имени Юрьева Национальной академии наук Украины - для проведения исследования «Особенности селекции зимующих тритикале».