Молодые, зеленые, амбициозные: съезд «Слуги Народа» выдвинул кандидатов в мэры☑

В своем стиле – креативно и с размахом – провела публичную часть VII съезда правящая партия «Слуга Народа». Мероприятие проходило на крыше партийного офиса – в «Парковом» при участии Президента Украины Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, председателя ВР Дмитрия Разумкова, всей партийной верхушки и делегатов со всей страны.

Главная цель съезда – заявить о намерении участвовать в выборах 25 октября и выдвинуть кандидатов в мэры областных центров. Некоторые фамилии уже озвучивали раньше, но на мероприятии утвердили официально.

Глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко начал речь с переченя достижений всей президентской команды

«Ми зняли депутатську недоторканність, повернули відповідальність за незаконне збагачення. Зробили прозорими й вільними від корупційних схем ринки землі, спирту, бурштину. Закрили можливості для безкарного та безкоштовного вивозу грошей з країни до офшорів. У межах програми Президента України ми розпочали небачене за обсягами будівництво доріг і соціальної інфраструктури по всій країні. Успішно завершили реформу децентралізації, надавши громадам міст і сіл повноваження й кошти для вирішення проблем місцевого розвитку. У результаті наполегливих дипломатичних зусиль Президента Володимира Зеленського, добилися повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі, повернення на Батьківщину частини українських полонених», — отметил Корниенко.

Одновременно глава правящей партии признал, что удалось не все из запланированного. Он пояснил, что «старая система коррупции и лжи сдала далеко не все позиции». По его словам, используя несовершенное законодательство, объединяясь с местными кланами, представители старой системы на этих местных выборах пытаются взять реванш и вернуть себе награбленное ранее, да еще и с процентами.

«Але ці плани, хоч як добре вони не фінансувалися б, не зупинять ані партію «Слуга Народу», ані команду Президента Зеленського загалом. Ми добре засвоїли наказ наших виборців: не красти, не брехати й не здаватися», — заверил Корниенко.

После речи председателя партии произошло, собственно, представление ключевых претендентов на должности городских голов. Как обратил внимание Корниенко, ни один из них раньше не занимал эту должность.

Обобщить кандидатов в мэры от правящей партии по какому-то одному критерию невозможно. Все они - представители совершенно разных сфер жизни. Однако каждый из них является довольно успешным и известным в своей среде.

Серьезным претендентом на должность Ровенского городского головы считают Виталия Коваля - председателя Ровенской облгосадминистрации.

Ему еще нет и 40 лет, но он многого достиг и готов применять весь свой опыт для развития родного города. В его понимании, понятие строительства - значительно шире, чем строительство новых школ и детсадов.

«Є давня легенда про будівництво церкви. Один будівельник сказав, що кладе цеглину, другий — що зводить будівлю, а третій — що створює храм, який служитиме поколінням людей. Ми ставимося до великого будівництва як до такого храму для нашого й наступних поколінь, які житимуть на нашій, Богом даній землі. Усе залежить від того, які наміри ми будемо вкладати в наші дії. А наміри в нас точно чисті», — подчеркнул Коваль.

Среди кандидатов в мэры на съезде представили многих молодых людей до 40 лет. Одна из самых молодых претендентов на кресло городского головы - Татьяна Рябуха, 85-го года рождения. Она - народный депутат от фракции «Слуга Народа», но хочет посоревноваться и за пост мэра Сум, чтобы доказать, что молодому человеку это под силу.

В мэры Днепра баллотируется Сергей Рыженко - авторитетный человек, хорошо известный днепрянам главный врач местной клинической больницы им. Мечникова, который за последние годы вытащил с того света не одну тысячу наших военных, раненых на передовой.

«Я тут, тому що маю совість і вірю в нашу перемогу. Я дуже люблю Дніпро й не погоджуюся з хамством і беззаконням. Іду в мери, щоб обличчя мера Дніпра було людянішим», — отметил Риженко.

Его коллегу, врача Тараса Клефу, выдвигают в мэры Львова. Клефа - депутат Львовского горсовета, участник АТО, ранее служил в Ираке в составе миротворческого контингента.

Любимый многими одесский «джентльмен» Олег Филимонов баллотируется в мэры Одессы. Возможно, для других городов такая фигура показалась бы странной, но не для столицы юмора. Справедливости ради стоит отметить, что Филимонов за последние годы даже слишком посерьезнел, стал доктором филологических наук, преподавателем Одесского государственного университета, отверг юмористическую риторику и говорил о серьезных вещах. Пообещал сделать Одессу живительной средой для появления писателей, художников, спортсменов.

«Я покладу своє життя, щоб це стало правдою. Ми повернемо Одесі Одесу», — заверил Филимонов.

Кандидат в мэры столицы, уже известная киевлянам по билбордам «пани-мэр» Ирина Верещук, которая имеет опыт работы в должности руководительницы небольшого города Рава-Русская на Львовщине, в своей речи противопоставила себя действующему мэру Киева.

«Сьогодні міський голова Києва почуває себе впевнено. Він і його любі друзі думають, що за гроші вони врятуються. Але голосують не гроші, а люди. Вони думають, що сила — це гроші, а ми віримо, що сила — це люди. Це ми з вами. Ми і є народ. Ми прийдемо до влади й будемо відповідати за те, що відбувається в наших містах. Ми віримо в те, що ми робимо. Ми — інші», — подчеркнула Верещук.

Далее слово взял Денис Шмыгаль. Премьер не был многословным, пожелал кандидатам победы и пообещал, что правительство приложит все усилия, чтобы украинцы почувствовали «синергию власти в Украине».

Спикер Дмитрий Разумков пожелал всем в новом политическом сезоне сил, сил, вдохновения и совести - для выполнения обещаний.

Когда позвали к слову Президента Владимира Зеленского, все встали со своих мест, но гарант попросил сесть и не вставать каждый раз, как прозвучит его фамилия. Он был настроен оптимистично, отметил, что несмотря на шпильки со стороны недоброжелателей, его команде удалось сделать немало. И пообещал не отклоняться от курса, провозглашенного год назад.

Детальнее о кандидатах https://sluga-narodu.com/blog/nasha-komanda-v-regionakh-kandidati-na-posadi-miskikh-goliv-vid-partiyi-sluga-narodu