Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии

Народный депутат Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 24 мая.

Мосийчук отметил, что "это было нелегкое, хорошо взвешенное решение", которое он "был вынужден принять".

"Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", – написал Мосийчук.

Нардеп поблагодарил Ляшко за годы плодотворного сотрудничества и пообещал, что не будет враждовать с бывшими однопартийцами.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко подтвердил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из партии.

"Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче", – сказал Ляшко в эфире телеканала NewsOne.