Московская полиция назвала причину задержания Навального

12 июня 2017 г. 15:58
Источник: Новое Время

Московская полиция рассказала, за что был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.

В пресс-службе ведомства отметили, что в отношении Навального будут составлены административные протоколы, сообщает Интерфакс.

"Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции, его везут в отделение МВД для составления протоколов об административных правонарушениях по ч.8 ст.20.2 ("Повторное нарушение правил организации митингов") и 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ, которые будут переданы в суд для принятия решения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального правоохранители задержали в подъезде его собственного дома.

Российского оппозиционера задержали перед началом антикоррупционной акции в центре Москвы.

В свою очередь, глава избирательного штаба Навального Леонид Волков заявил, что в офисе ФБК, отключили электричество и интернет.

Напомним, 12 июня в РФ отмечается День России, в российских городах, помимо официальных мероприятий, проходят акции против коррупции, сопровождающиеся задержаниями.

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