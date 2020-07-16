"Мова - ДНК нації!" Харьковчане вышли на акцию в поддержку украинского языка

16 июля 2020 г. 10:50
Автор: Наталья Белокудря
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В защиту украинского вышли жители Харькова. Под зданием Харьковской областной администрации собралось почти две сотни участников.

И это еще не все - часть харьковчан поехали в Киев на всеукраинскую акцию.

Харьковчане выступают против скандального законопроекта, который отменяет требование закона о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Люди держали в руках национальные флаги и плакате с надписями: «Руки прочь от языка! Язык для Ростова»,«Нации умирают не от инфаркта. Сначала им отбирают язык».

Собравшиеся подготовили обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

За порядком наблюдали 30 правоохранителей, нарушений во время акции зафиксировано не было.

 

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