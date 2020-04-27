Муж главбуха "95 квартала", который был рядовым разведчиком, назначили на руководящую должность

27 апреля 2020 г. 17:49
Источник: ZN.UA
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Мужа главного бухгалтера "95 квартала" Алексея Пашкова назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР МОУ. Такой приказ о кадровых изменениях от 24 апреля выдал глава Министерства обороны Андрей Таран. Представление на назначении подписал начальник Главного управления разведки Василий Бурба, сообщает ZN.UA.

Эта должность предусматривает согласования в Офисе президента. В прошлом году Алексей Пашков неожиданно стал в.и.о. начальника стратегической разведки ГУР Минобороны. До этого он 18 лет прослужил в военно-техническом управлении 3-го департамента Главного управления разведки Минобороны и занимал одну из низовых должностей в ГУР МО. Но вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла в гору.

Чтобы занять кресло в.и.о. начальника департамента Пашков перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, несмотря на отсутствие больших достижений в работе, отмечал журналист Юрий Бутусов.

 

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