Муж главбуха "95 квартала", который был рядовым разведчиком, назначили на руководящую должность

Мужа главного бухгалтера "95 квартала" Алексея Пашкова назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР МОУ. Такой приказ о кадровых изменениях от 24 апреля выдал глава Министерства обороны Андрей Таран. Представление на назначении подписал начальник Главного управления разведки Василий Бурба, сообщает ZN.UA.

Эта должность предусматривает согласования в Офисе президента. В прошлом году Алексей Пашков неожиданно стал в.и.о. начальника стратегической разведки ГУР Минобороны. До этого он 18 лет прослужил в военно-техническом управлении 3-го департамента Главного управления разведки Минобороны и занимал одну из низовых должностей в ГУР МО. Но вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла в гору.

Чтобы занять кресло в.и.о. начальника департамента Пашков перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, несмотря на отсутствие больших достижений в работе, отмечал журналист Юрий Бутусов.